“Em casa.” Foi assim que o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se sentiu na sua visita oficial às instituições europeias em Bruxelas. Mais do que uma vez, o Chefe de Estado sublinhou que o desejo antigo de Kiev entrar na União Europeia (UE) está perto de se realizar — e até apontou 2023 como uma das datas possíveis para que isso se concretize. Da parte dos líderes comunitários, também recebeu várias garantias. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou mesmo a incluir a Ucrânia na “família” europeia: “A família ajuda-se mutuamente. Podem contar connosco”.

Perante o Parlamento e o Conselho Europeu extraordinário, Volodymyr Zelensky reiterou a ideia de que a defesa da Ucrânia equivale à defesa de todo o continente, daí a importância e a pertinência do apoio da UE. “Já ninguém consegue imaginar uma Europa livre sem uma Ucrânia livre”, afirmou o Chefe de Estado na reunião com os 27 líderes europeus, descrevendo que Kiev será — no momento em que a Rússia for derrotada — um “pilar da segurança comum”.

O Presidente da Ucrânia lembrou as figuras de dois fundadores da União Europeia, Jean Monnet e Robert Schuman, frisando que, durante a sua passagem em Bruxelas, conseguiu “sentir o peso das duas personalidades. Foi a sua liderança que criou a nossa liberdade de hoje e permitiu a Europa tornar-se tão unida”. Agora, é necessário um esforço idêntico por parte dos líderes da UE que, se conseguirem assegurar a “segurança” do continente europeu, “ficarão na História”.

