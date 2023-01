Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Foram recrutados diretamente nas prisões russas, combateram durante seis meses na “operação militar especial” na Ucrânia e agora receberam a recompensa prometida. O primeiro grupo de ex-prisioneiros russos, convertidos em combatentes do Grupo Wagner, completou o seu contrato e recebeu esta quinta-feira um indulto.

A notícia foi divulgada pelo fundador do grupo de mercenários, Yevgeny Prigozhin, que revelou que uma dúzia de ex-prisioneiros receberam um perdão. “Cumpriram o seu contrato. Trabalharam com honra e dignidade. Foram os primeiros. Trabalharam como poucas pessoas trabalham no mundo”, disse à agência estatal russa Ria, ao lado dos combatentes.

