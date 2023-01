Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Recrutados diretamente das prisões russas, os primeiros combatentes do grupo de mercenários Wagner já começaram a regressar a casa. De volta à Rússia são confrontados com uma escolha: começar o processo de reintegração na sociedade ou prolongar o contrato e continuar a participar na “operação militar especial” russa na Ucrânia – a designação de Moscovo para o conflito.

Há três semanas em casa, após seis meses a combater no território ucraniano, o russo Andrei Yastrebov, de 22 anos, escolheu a segunda opção. “Quero defender a minha terra natal (…). Gostei de tudo lá. A vida civil é aborrecida“, admitiu numa breve entrevista ao New York Times. Apesar da disposição em regressar, os familiares descrevem ao jornal norte-americano um jovem “mudado” pela guerra. “Todos sentimos que ele está numa espécie de hipnose, como se fosse uma pessoa diferente. É como se não tivesse emoções”, explicou um deles ao mesmo jornal.

No verão do ano passado o grupo Wagner começou uma campanha de recrutamento nas prisões russas para reforçar as suas fileiras. Desde o início da guerra, a 24 de fevereiro, a participar nas operações na Ucrânia, encontraram nos prisioneiros um reforço significativo. Yastrebov foi apenas um de milhares de homens que se dispuseram a integrar a companhia militar, aliciados pela promessa de uma liberdade antecipada e de uma compensação monetária.

