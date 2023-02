Nos últimos dois dias, registaram-se dois sismos na Roménia. Por si só, isto não seria novidade, não fosse o facto de os locais onde ocorreram os terramotos estarem longe de falhas tectónicas conhecidas. Os acontecimentos não acontecem de forma isolada. Há pouco mais de uma semana, dois sismos na Turquia e na Síria causaram uma onda de destruição, que até ao momento já vitimou mais de 41.000 pessoas. A proximidade geográfica destes países com a Roménia (são ambos banhados pelo Mar Negro) torna natural que as dúvidas se multipliquem.

Estarão as ocorrências nos dois países isoladas? Pode a Roménia estar prestes a ser atingida por um sismo de grandes dimensões? Ao Observador, João Duarte, professor do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, começa por confirmar que a zona onde ocorreram os sismos na Roménia não é um local com ocorrência sísmica frequente, uma vez que se encontra “longe da fronteira de placas”.

