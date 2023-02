Revolut vai ter sucursal em Portugal "nos próximos meses" e sente "maior abertura" da SIBS para acordo no Multibanco

"Nos próximos meses" a fintech irá passar a ter sucursal no País. Clientes que estão no Revolut Bank (sediado na Lituânia) vão passar a ter IBAN português. Acordo com SIBS por MB estará mais próximo.