Um pouco mais de metade das contas das empresas que compõem o universo do setor empresarial do Estado tinha recebido aprovação por parte da respetivamente tutela. Ou seja era grande o número em falta que se estende não apenas aos relatórios e contas, mas também aos planos de orçamento e relatórios de governo das sociedades.

De acordo com um relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP), que começou no ano passado a olhar para este universo, “a tutela ainda não tinha aprovado uma parte significativa dos instrumentos de gestão de 2021. De acordo com a informação enviada pela DGTF, verifica-se que apenas 79 Relatórios e Contas de 2021 haviam sido aprovados, representando cerca de 56% dos Relatório e Contas submetidos ao Tribunal de Contas”. O Conselho das Finanças Públicas recorre ao próprio Tribunal de Contas para lembrar que para esta instituição os atrasos na aprovação de contas constituem “[…] uma limitação ao ciclo de accountability da gestão pública, [e] limitam a utilidade das recomendações à gestão que normalmente acompanham os documentos de aprovação de contas […]”.

Mas não são apenas as contas que têm aprovações atrasadas. Há também outros dois instrumentos de gestão, como os relatórios do governo societário e os planos de atividade e orçamento, que não têm aprovações céleres. Segundo o CFP, “até à data de fecho desta publicação, tinham sido aprovados 68 Relatórios do Governo Societário (57% dos analisados pela UTAM) e 71 Planos de Atividade e Orçamento (77% dos analisados pela UTAM)”.

Isto no universo apresentado. O CFP alerta também para o facto de o relatório e contas estar em falta por parte de seis entidades. Ou seja, do universo de 148 relatórios que deveriam ter sido apresentados, ficaram em falta seis.

