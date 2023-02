Uma das derrotas mais humilhantes da carreira de José Mourinho ajudou o treinador a vencer o Hellas Verona por 1-0 na jornada 23 da Seria A. Como? Em outubro de 2021, em jogo da fase de grupos da Liga Conferência, a AS Roma treinada pelo português foi à Noruega perder diante do modesto Bodo/Glimt por 6-1. Do que se conhece do feitio de Mourinho, é fácil perceber que o mau resultado lhe caiu como o gelo que prolifera naquela região do globo. No encontro europeu, Ola Solbakken marcou por duas vezes. Mais tarde, na visita ao Olímpico de Roma, o jovem extremo voltou a marcar e o Bodo/Glimt arrancou um empate a dois em Itália.

A AS Roma até veio a vencer a competição, mas daqueles dois jogos só houve uma coisa que Mourinho quis guardar: o nome de Ola Solbakken. Mais tarde, nos quartos de final da Liga Conferência, as duas equipas voltaram a encontrar-se. Solbakken não jogou na primeira mão, mas regressou à capital italiana na segunda partida. Eram já demasiadas demonstrações de qualidade para o treinador português ficar indiferente. Em novembro de 2022, o nórdico era oficializado como reforço dos giallorossi, chegando a Itália para remendar o que ele própria tinha deixado despedaçado. Contra a AS Roma, os adeptos perdoaram-lhe tudo o que já os tinha feito sofrer.

Sem contar com Paulo Dybala para a receção ao antepenúltimo classificado da Liga Italiana devido a problemas musculares, José Mourinho apresentou algumas novidades no onze inicial. Desde logo, a estreia do jovem extremo norueguês Ola Solbakken a titular. Por outro lado, após resolver problemas com Mourinho, o lateral-direito Karsdorp voltou a jogar, algo que não acontecia desde novembro, antes da pausa para o Mundial. Quanto às expectativas de Mourinho em relação aos dois jogadores, o técnico, momentos antes da bola rolar no Estádio Olímpico de Roma foi perentório. “Não espero nada de ninguém em particular. Espero a AS Roma de sempre”.

A AS Roma entrava em campo sabendo que, em caso de vitória, subia aos lugares de Liga dos Campeões, o principal objetivo da equipa, uma vez que o título na Serie A é já uma missão muito difícil de se concretizar. Para isso, muito contribuiu a derrota da Atalanta frente ao Lecce por 2-1. Assim, a responsabilidade era acrescida. Bryan Cristante mostrou que sabia o que era preciso fazer para vencer. “Temos que dar 100%, sem ‘ses’ nem ‘mas’. Temos que dar tudo. Precisamos de vencer para lutarmos pela Liga dos Campeões”.

