Passou mais de um ano desde que a Microsoft anunciou a intenção de comprar a Activision Blizzard, a empresa de videojogos responsável pelo jogo “Call of Duty”. Com investigações ao negócio em vários mercados, a empresa continua a trabalhar para tentar mostrar aos reguladores que a concorrência vai continuar a existir mesmo que fique com a gigante de jogos.

Esta terça-feira, Brad Smith, o presidente da Microsoft, marcou presença numa audição à porta fechada em Bruxelas, que contou com a presença de várias empresas do setor, para discutir a lista de objeções da Comissão Europeia sobre a aquisição. A seguir, ainda fez uma apresentação à imprensa, onde tentou reforçar que a aquisição de 69 mil milhões de dólares, a maior da história da Microsoft, pode ser benéfica para o mercado.

Smith não apresentou detalhes sobre a reunião, explicando que “não estava em posição para descrever exatamente o que foi dito”, mas transmitiu que os responsáveis da tecnológica foram até Bruxelas “mais do que preparados para arregaçar as mangas” e trabalhar no diálogo.

