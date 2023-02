Artista Joana Vasconcelos instala Valquíria no desfile da Dior da Semana da Moda de Paris

A apresentação das tendências para o próximo outono/inverno está ao rubro nas semanas de moda internacionais e Paris é por estes dias capital da moda. Esta terça-feira à tarde aconteceu um dos desfiles mais antecipados em cada estação, o da casa Dior, e a coleção dividiu protagonismo com o cenário, uma obra de arte com assinatura de Joana Vasconcelos.

A artista portuguesa aplicou nesta Valquíria, “Valkyrie Miss Dior”, os tecidos usados na coleção outono/inverno 2023-2024, algo “nunca feito” segundo a artista.

As Valquírias de Joana Vasconcelos são grandes estruturas com vários braços, inspiradas no mito escandinavo em que as mulheres enviadas de Odin tinham a missão de escolher os vencedores e acompanhar os guerreiros mais corajosos após a morte.

Uma destas peças chegou esta terça-feira à Semana da Moda de Paris, a convite da marca Dior, depois de várias Valquírias já terem passado por vários locais do Mundo, desde a Gare de Lille à Royal Academy, em Londres, do Hotel MGM em Macau até aos armazéns Bon Marché, em Paris.

The #DiorAW23 by Maria Grazia Chiuri show is about to start https://t.co/SmzUeOQbyV. Take a sneak peek at 'Valkyrie Miss Dior', the astonishingly epic, site-specific scenographic installation by Joana Vasconcelos.

© Adrien Dirand pic.twitter.com/RUVNLUMX4f — Dior (@Dior) February 28, 2023

“Trazer esse impacto das artes plásticas para o mundo da moda é interessante, porque é uma outra relação e isso é inovador. Nunca as artes plásticas se cruzam com a moda desta maneira, pode haver uma peça, pode haver uma interação, mas a este grau de escala, esta colaboração tão estreita que é partir do mesmo material em duas direções diferentes, acho que nunca foi feito”, afirmou a artista em declarações à agência Lusa, durante a montagem da peça em Paris.

O desfile da Dior decorreu no Jardim das Tulherias, onde a marca instalou uma passarelle para acolher esta “Valkyrie Miss Dior”, que pesa mais de uma tonelada e é composta de 20 padrões diferentes de tecidos fornecidos por esta casa de Alta Costura a Joana Vasconcelos.

A partir de um centro azul, partem vários braços coloridos em todas a direções, com acabamentos em ‘crochet’ de lã, bordados de Viana do Castelo e pedrarias.

Esta não é a primeira vez que a artista colabora com a Dior, tendo realizado em 2013 a peça “J’adore Miss Dior”, em que utilizou centenas de garrafas de perfume da marca para fazer um laço gigante.

Em 2019, fez a reinterpretação da icónica mala Lady Dior, com um coração em LED.

“Nunca tínhamos feito uma coisa tão grande. Aprendi [com a Dior] um grau de profissionalismo, de exigência. A moda tem um ritmo muito mais acelerado que as artes plásticas. Tenho aprendido muito com esta colaboração, com regras diferentes, mas onde as pessoas querem estar cada vez mais unidas, querem partilhar para crescer”, declarou. O projeto para esta Valquíria começou a ser discutido no verão de 2022 e a execução teve início em novembro, em estreita colaboração com Maria Grazia Chiuri, diretora artística da Dior.