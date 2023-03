O Rei pediu a Harry e Meghan para deixarem aquela que tem sido a sua casa no Reino Unido desde 2018, a Frogmore Cottage. O objetivo de Carlos III é que o próximo inquilino da mansão na propriedade do Castelo de Windsor seja o seu irmão, o príncipe André, segundo noticia o Telegraph.

As conversações entre o Palácio de Buckingham e os duques de Sussex já duram há algum tempo, mas ganharam novo fôlego recentemente. O casal terá ficado desagradado com a ideia uma vez que “fizeram daquele lugar a sua casa”, segundo uma pessoa amiga dos duques citada pelo jornal britânico. Além disso, também veem a propriedade como “o único lugar seguro que resta” para o casal e os seus dois filhos no Reino Unido.

A decisão do Rei terá sido tomada pouco depois do lançamento do livro de memórias de Harry, Na Sombra, em janeiro, segundo conta Omid Scobie, co-autor da biografia do duques de Sussex, Finding Freedom. Sco0bie escreve no site Yahoo! News que, segundo fontes, a notícia deixou Harry e Meghan “atordoados” e, pelo menos, dois membros da família real “chocados”. No texto pode ainda ler-se que “Harry e Meghan têm até ao início do verão para deixar a casa” e que “inicialmente foram-lhes dadas apenas semanas, mas agora têm, pelo menos, até depois da coroação”. Uma pessoa amiga do casal disse a Scobie que “tudo parece muito definitivo e como um castigo” e que “é como se [a família] quisesse tirá-los da fotografia de vez”.

Com a saída da família real, os Sussex perderam direito a medidas de segurança e Harry tem feito desta questão uma batalha com o seu país.

A Royal Lodge é uma mansão de 30 quartos na propriedade do Windsor Great Park, bastante maior do que Frogmore Cottage. Tem sido a casa do príncipe André desde 2003 e é lá que vive atualmente com a ex-mulher e duquesa de York, Sarah Ferguson.

Segundo o Sunday Times, ainda não se sabe se o príncipe aceitou a proposta do Rei. A revista Hello conta que o duque de York assinou um contrato de arrendamento de 75 anos segundo o qual tem de pagar 250 libras por semana ao património da Coroa. Os custos devem ser suportados por conta própria e tem a obrigação de respeitar as regras rígidas de viver naquele local.

O acordo foi selado com um pagamento único de um milhão de libras e, caso o duque, não cumpra o pagamento da renda, a propriedade reverte para o património da Coroa.

Carlos III está a cortar custos e, segundo o jornal britânico, a sua mesada anual, no valor de 250 mil libras (cerca de 284 mil euros, aproximadamente), será cortada a partir de abril, contudo uma fonte disse ao jornal que o monarca não quer deixar o irmão “sem casa ou sem dinheiro” e estavam a ser pensadas soluções para acomodar o duque de York.

A Rainha Isabel II ofereceu Frogmore Cottage a Harry e Meghan em 2018 e a mansão de cinco quartos passou por grandes obras de remodelação no valor de 2,7 milhões de euros para a mudança do casal, antes do nascimento do filho. Quando os duques decidiram deixar o Reino Unido, o valor pago com dinheiro dos contribuintes tornou-se polémico e os duques aceitaram devolvê-lo.