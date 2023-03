Mais uma final à procura de mais um ouro: Auriol Dongmo qualificou-se para a final do lançamento do peso dos Europeus de Pista Coberta e vai defender o título que conquistou em 2021.

Esta quinta-feira, em Istambul, a atleta portuguesa registou 18,51 metros logo na primeira tentativa e assegurou a presença na final desta sexta-feira (às 17h53, hora de Portugal Continental). Na Ataköy Arena, Dongmo vai procurar juntar o título europeu à medalha de ouro que conquistou nos Mundiais de Pista Coberta há cerca de um ano.

Jéssica Inchude, outra das portuguesas presentes nesta qualificação, registou a 7.ª melhor marca e também garantiu a presença na final graças à repescagem. De fora do evento de atribuição de medalhas ficou Eliana Bandeira, que não foi além do 12.º lugar.

Também esta quinta-feira, Pedro Pablo Pichardo e Tiago Luís Pereira garantiram as respetivas qualificações para a final do triplo salto, com o primeiro a registar a melhor marca pessoal do ano para quebrar o recorde nacional de pista coberta que já lhe pertencia.