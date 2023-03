A qualificação era praticamente uma certeza, a dúvida era a marca. Esta quinta-feira, Pedro Pablo Pichardo saltou 17,48 metros, registou a melhor marca pessoal do ano e garantiu a presença na final do triplo salto dos Europeus de Pista Coberta. O atleta português, que surge na competição enquanto campeão em título depois do ouro conquistado em 2021, fez a melhor distância da qualificação e bateu o recorde nacional indoor, que já lhe pertencia.

Em Istambul, na Ataköy Arena, Pichardo já aparecia com a segunda melhor marca do ano no contexto europeu: 17,12 metros, só atrás dos 17,59 do espanhol Jordan Díaz. O atleta português alcançou os 17,48 metros logo no primeiro salto e não teve rival. Na antecâmara da prova, porém, o campeão olímpico tinha garantido que não tinha qualquer problema em arriscar logo na qualificação.

“A minha equipa não gosta de que eu faça isso. Gosta de que eu comece logo a fazer um grande salto. Eu gosto de ir aquecendo. Gosto de brincar em competição. Seja quem for o rival, vou começar sempre a brincar, porque gosto de sentir a competição. Gosto de sentir que estou atrás e que tu estás à frente, confiante de que vais ganhar”, disse Pichardo em declarações à Lusa.

A final do triplo salto decorre já esta sexta-feira (às 17h35 de Portugal Continental) e o atleta português tem então a oportunidade de juntar o título europeu de pista coberta às medalhas de ouro conquistadas nos últimos Europeus e Mundiais ao ar livre e nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tiago Luís Pereira, o outro português que participou na qualificação do triplo salto, fez a 5.ª melhor marca (16,39) e também estará na final.