O treinador do Famalicão garantiu esta quinta-feira que o caminho para vencer o Benfica, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, passa por “manter a identidade e arriscar” no Estádio da Luz.

João Pedro Sousa, em conferência de imprensa de antevisão à partida com os ‘encarnados’, marcada para sexta-feira, admitiu estar ciente das grandes dificuldades que a equipa vai encontrar no Estádio da Luz, ainda assim explicou que a equipa vai fazer de tudo para trazer os três pontos.

Temos dois caminhos. O primeiro, é sermos o Famalicão que temos sido, pensarmos na nossa ideia, tentarmos executá-la e acreditar que estamos mais perto de lá chegar. O outro, é fecharmo-nos e ir contra o nosso caminho. Acreditamos na primeira ideia e é essa que vamos levar. Vamos levar o nosso jogo, a nossa identidade. Acreditamos nela. Preferimos assim. Estamos mais perto de um bom resultado atuando deste género”, explicou o técnico.

O treinador famalicense mostrou-se ciente das dificuldades que o adversário vai apresentar, garantindo, no entanto, que a sua equipa tentará contrariar.

A nossa ideia de crescimento tem de ser colocada à prova. A classificação diz que vamos defrontar o adversário mais forte do campeonato, mas vamos a jogo para o vencer. Pode parecer estranho dizer que vamos à Luz jogar para vencer, mas é o que vamos tentar, cientes de que temos de ser extremamente competentes e passar das palavras aos atos”, disse.

Para o jogo com o Benfica, o técnico sabe o que é preciso fazer para alcançar o sucesso: “Vamos à Luz para arriscar, resta ver se teremos capacidade, na certeza de que não podemos ser passivos, nem previsíveis e também sabemos que a intensidade de jogo será fundamental”.

João Pedro Sousa desvalorizou ainda o facto de o Famalicão estar neste momento no nono lugar da tabela classificativa, defendendo que “ainda há muito a fazer para chegar a uma posição confortável”.

Não sentimos almofada de conforto. É a primeira vez que estamos em nono desde que começou o campeonato. Estivemos sempre em lugares mais abaixo. E as equipas que estão mais atrás estão a pouca distância. Por isso não sentimos isso”, garantiu ainda.

O médio Iván Jaime também falou em conferência de imprensa e assumiu o objetivo de “tentar ferir o Benfica e somar pontos“.

Vamos enfrentar da mesma maneira todos os jogos. Sem medos e fazer o nosso caminho e levar os três pontos. O empate não nos serve. Vamos encarar este encontro da mesma maneira que encaramos todos os outros. A nossa filosofia é jogar sem medo ou pressão e tentar fazer um bom jogo para vencer”, afirmou.

O Famalicão, nono classificado, com 27 pontos, joga na sexta-feira, às 21h15, no Estádio da Luz, com o Benfica, líder, com 59, numa partida que será arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.