Dificilmente poderia ter havido um mês tão profícuo e talvez tão importante no atual contexto de carreira para Cristiano Ronaldo: quatro jogos, oito golos, duas assistências, a liderança isolada do Al Nassr pelos dez pontos conseguidos em 12 possíveis. De forma natural, e depois daquela derrota nas meias da Supertaça com o Al-Ittihad de Nuno Espírito Santo que impediu o primeiro troféu coletivo, o avançado português teve o primeiro prémio individual desde que chegou à Arábia Saudita ao ser eleito o MVP da Liga em fevereiro. No entanto, e tendo em conta que a prova está apenas no início da segunda volta, já olhava para outros objetivos até à pausa para os compromissos das seleções. E a receção ao Al-Batin era uma oportunidade para isso.

Apesar de levar apenas cinco encontros oficiais realizados na prova, o número 7 não demorou a colocar-se na corrida pelo título de melhor marcador a apenas cinco golos do companheiro de equipa Anderson Talisca (13). Agora, depois do hat-trick que decidiu o triunfo com o Damac (3-0), a receção ao último classificado poderia permitir não só reforçar a liderança da Liga como queimar mais algumas etapas até ao pódio dos goleadores da competição, onde estavam ainda Carlos Júnior (Al-Shabab, 12) e Abderazzak Hamdallah (Al-Ittihad, 11). E a evolução no entrosamento com a equipa reforçava essa mesma condição.

“Estou muito feliz mas o mais importante é a equipa. A equipa fez um trabalho fantástico, correram, lutaram… Os golos são importantes mas o mais importante é a equipa. Estou mais adaptado à equipa, não é fácil chegar e em cinco ou seis jogos todos conhecerem os meus movimentos. Mas agora já percebo os movimentos dos meus colegas e eles os meus. Para mim, o mais importante é que a passo e passo podermos atingir um grande nível”, referiu o capitão da Seleção após essa partida frente ao Damac, quase que explicando aquilo que tinha mudado para que subisse de forma visível o rendimento nesta nova etapa.

Mas havia um contexto especial criado esta semana para a receção ao Al-Batin, numa semana que mostrou que Ronaldo pode não ser visto da mesma forma em termos desportivos mas tem uma influência inegável no mundo do futebol: por um lado, o avançado ficou pela primeira vez de fora da Melhor Equipa do Ano da FIFA e não recebeu qualquer voto de capitães, selecionadores e jornalistas de cada país que votou; por outro, e em mais um reflexo do impacto da chegada à Arábia Saudita, o Al Nassr tornou-se o quarto clube com mais interações nas redes sociais no mundo, apenas atrás de Barcelona, PSG e Real Madrid. Com mais ou menos visibilidade em campo, todo o brilho em torno da “marca” não perdeu nem luz nem força.

No entanto, e quando parecia tudo montado para mais um dia de “festa”, o lanterna vermelha da Liga esteve muito perto de provocar uma grande surpresa Mrsool Park depois de Renzo López ter adiantado a equipa aos 17′. Entre as muitas tentativas ao lado, defendidas aos intercetadas, muitas delas por parte do inevitável Ronaldo, o Al Nassr entrou no período de descontos a perder mas foi nessa fase que conseguiu uma grande reviravolta com o empate a surgir aos 90+3′ por Ghareeb, o 2-1 aos 90+12′ por Al-Fatil e o 3-1 final aos 90+14′ por Mohammed Moran. Assim, o conjunto de Riade conseguiu manter a liderança isolada com mais dois pontos do que o Al-Ittihad e o português chegou à 755.ª vitória na carreira.