Depois de um arranque prometedor com dois golos na estreia na Arábia Saudita como capitão de uma equipa de estrelas do Al Nassr e do Al Hilal que defrontou o PSG de Lionel Messi, Mbappé e companhia, o início de Cristiano Ronaldo na nova experiência não foi propriamente fácil com um jogo discreto no triunfo frente ao Al-Ettifaq e outro menos conseguido na derrota com o Al-Ittihad nas meias da Supertaça que iria hipotecar a possibilidade de conquistar o primeiro troféu. No entanto, era mesmo uma questão de tempo. E se as duas partidas em janeiro não deixaram muitas saudades, o mês de fevereiro trouxe um boom do português.

???????????????? ???????????????????????? ???????????????????? ⭐ Al Nassr superstar ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs ????#RoshnSaudiLeague | #CR7???? | @Roshnksa | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/HTpV1XxYKe — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 28, 2023

Numa fase em que dois dos jogadores estrangeiros da equipa tiveram alguns problemas físicos ou cumpriram castigo após expulsão, casos de Anderson Talisca (melhor marcador do Campeonato nesta fase com 13 golos) e Pity Martínez, Ronaldo voltou aos bons velhos tempos com oito golos e duas assistências nos dez pontos conseguidos pelo Al Nassr em quatro jogos que permitiram a ascensão à liderança isolada da Liga.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contas feitas, o número 7 evitou a derrota frente ao Al Fateh com uma grande penalidade nos descontos que deu o empate a dois, marcou depois um póquer no encontro fora com o Al-Wehda (4-0), fez duas assistências para os golos de Ghareeb e Abdullah Madu no triunfo por 2-1 com o Al Taawon e conseguiu agora mais um hat-trick apenas na primeira parte na vitória fora com o Damac por 3-0. Com tudo isso, Ronaldo chegou aos oito golos apesar de ter só cinco partidas na Liga, a cinco do melhor marcador Talisca.

De forma natural, Ronaldo acabou por ser eleito o MVP da competição no mês de fevereiro, num prémio anunciado em vésperas da receção ao Al-Batin, último classificado do Campeonato (sexta-feira, 17h30). A par do português, Vicente Moreno (Al-Shabab) ganhou a eleição a Rudi Garcia (Al Nassr) e Nuno Espírito Santo (Al-Ittihad) como melhor treinador e o Marcelo Grohe foi eleito o melhor guarda-redes.