Há sempre um aniversário, uma data ou uma marca quando se procura um qualquer dia do ano e se puxa a fita atrás na carreira de Ronaldo. Neste caso, assinala-se por estes dias o 11.º aniversário de um dos golos mais vistosos pelo Real Madrid, quando num lance na deslocação a Vallecas para defrontar o Rayo Vallecano ganhou uma bola na área, arriscou marcar de calcanhar ainda longe da baliza e conseguiu surpreender Joel Robles e companhia naquele que seria o único golo do encontro. Os merengues alcançavam a nona vitória seguida e davam mais um passo decisivo para a conquista da Liga espanhola com José Mourinho no comando, naquele que foi o primeiro Campeonato do avançado no clube da capital. Agora, muda a realidade, continuam os feitos. E a vitória do Al Nassr frente ao Damac por 3-0 foi mais um dia de glória do português.

11 years ago today, Cristiano Ronaldo scored this incredible backheel against Rayo Vallecano to win the game for Real Madrid. ????????pic.twitter.com/YfNCTrSXru — CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 26, 2023

Primeiro, uma grande penalidade. Depois, um remate rasteiro de pé esquerdo numa transição rápida. Por fim, um sprint à antiga de uma área à outra em pouco mais de dez segundos para concluir de pé direito uma assistência de Ayman Yahya. Ainda houve mais um golo anulado por fora de jogo até ao final da partida mas, só em 44 minutos da primeira parte, Ronaldo conseguiu mais um hat-trick na carreira. Neste caso, o 62.º.

