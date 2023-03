É descrito como “o maior acordo-quadro de sempre na Europa para o fornecimento de autocarros eléctricos movidos a hidrogénio” e foi assinado pela portuguesa CaetanoBus e pelo operador alemão de transportes públicos Deutsche Bahn, prevendo a venda de 60 unidades do H2.City Gold. Trata-se de um autocarro standard 12 m de piso baixo com carroçaria de alumínio, que é produzido em Portugal fruto de uma parceria com a Toyota, a qual fornece a célula de combustível (fuel cell) responsável por gerar a bordo a electricidade necessária para accionar o motor eléctrico.

A encomenda agora anunciada passou pelo crivo de um concurso internacional, tendo a CaetanoBus superado os restantes candidatos. “Estamos orgulhosos de termos sido o fabricante mais bem posicionado num concurso internacional altamente exigente e de termos sido a empresa escolhida pelo Deutsche Bahn, um dos operadores de autocarros mais importantes da Europa”, declarou o director comercial da CaetanoBus, Nuno Lago de Carvalho.

Por seu turno, em representação da Deutsche Bahn, Thomas Klaus destacou as vantagens de optar por eléctricos a fuel cell, em particular o facto de “serem reabastecidos muito mais rapidamente do que os autocarros eléctricos a bateria, sendo que a sua longa autonomia é claramente a vantagem desta tecnologia para substituir os autocarros a diesel”.

Os 60 H2.City Gold que se destinam à Alemanha, onde se vão juntar a mais de 55 unidades da CaetanoBus que já aí estão em circulação ou se encontram em produção, irão iniciar a operação em 2024, com a Deutsche Bahn a esperar que as últimas unidades da frota lhe sejam entregues em 2026.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este autocarro eléctrico tem a particularidade de montar a nova geração de pilhas de combustível da Toyota, mais leve, mais compacta e mais eficiente. À fuel cell com uma potência de 70 kW junta-se um conjunto de baterias de 44 kWh que alimentam o motor eléctrico de 180 kW/245 cv. A autonomia será superior a 500 km, destaca a CaetanoBus, recordando que isso coloca o H2.City Gold taco a taco com os autocarros convencionais a gasóleo.

A empresa, que faz parte da Toyota Caetano Portugal e da Mitsui & Co, realça ainda que o desempenho do autocarro vai ser aprimorado, com alterações que visam incrementar o conforto dos 81 passageiros que pode transportar (34 sentados e 47 de pé) e também maximizar a eficiência da tecnologia. Ou seja, “reduzir ainda mais o consumo de hidrogénio”. Garantido, para já, é que o calor libertado pela fuel cell vai ser aproveitado para aquecer mais rapidamente o interior do veículo, oferecendo mais comodidade a bordo e menos desperdício.

Em Portugal, Cascais é o único município onde circulam autocarros a hidrogénio da CaetanoBus, com a vila portuguesa a alinhar assim pela tendência de outras cidades na Alemanha, França, Espanha e Dinamarca. Para a Europa, a CaetanoBus já vendeu mais de 115 unidades do H2.City Gold, autocarro eléctrico que também opera na Austrália e na Arábia Saudita.