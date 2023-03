Houve mais mortes de militares portugueses dentro do país, em contexto militar, do que em missões no estrangeiro. A notícia é avançada pelo Público, que fez as contas, embora não tenha obtido confirmação oficial dos números nem do Ministério da Defesa Nacional, nem do Estado-Maior General das Forças Armadas

Assim, segundo o jornal, em Portugal, no período de sete anos, contaram-se 11 mortes. Em missões no estrangeiro, no espaço de 20 anos, morreram cinco militares. As contas foram feitas com base em notícias sobre o assunto.

Só em 2023, já morreram dois militares em Portugal, ambos no quartel de Santa Margarida: um acidente durante o manuseamento de uma arma tirou a vida a um militar e o outro morreu durante uma operação de desativação de explosivos. Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente nas cerimónias fúnebres deste último militar.