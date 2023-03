O encontro tinha sido entre o Bayern e o PSG. Germânicos contra gauleses, o campeão da Alemanha contra o campeão de França. No entanto, o melhor espelho daquilo que se passou em Munique na segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões estava refletido em Espanha, neste caso na capa da Marca que tinha a imagem de Kylian Mbappé de novo com cara de quem vê passar navios e a frase “Se queres ganhar a Champions, já sabes…”. Mais uma vez, o grande projeto europeu dos parisienses não passou da primeira fase a eliminar. Mais uma vez, a reformulação de todo o edifício do futebol do clube virada apenas para uma inédita vitória europeia revelou ser uma mão cheia de nada. Mais uma vez, tudo está a ser colocado em causa, com aquela cara de raiva do presidente Nasser Al-Khelaïfi a passar pela zona mista a significar mudanças à vista.

