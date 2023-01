Há ursos em Marte? Provavelmente não, mas isso não impede que seja possível descobri-los em sítios inesperados. A sonda Reconnaissance da NASA, que orbita o planeta vermelho e capta fotografias da sua superfície, revelou uma nova formação rochosa e as semelhanças são evidentes.

A fotografia, captada pela Reconnaissance em dezembro, só agora foi divulgada pela Universidade do Arizona, que opera a câmara de alta-definição HiRise a bordo da sonda da agência espacial norte-americana. Na imagem é possível distinguir formas que se assemelham às do rosto de um urso, incluindo pequenas covas como “olhos” e uma formação que se parece distintamente com o focinho do mamífero terrestre.

Este rosto é, no entanto, bastante maior do que o de um urso normal: à escala real, a formação terá um diâmetro que ronda os dois mil metros de uma ponta à outra.

Os cientistas acreditam que a explicação para a imagem reside numa combinação de fatores geológicos, desde a sedimentação de terras à atividade vulcânica, e até a eventuais crateras causadas pela queda de meteoritos.

Esta não é a primeira vez que os fenómenos climatéricos de Marte levam a fotografias inusitadas – a própria HiRise já captou imagens com padrões como uma cara sorridente ou a personagem Beaker de “Os Marretas”.