Líder pró-russo da Crimeia vai nacionalizar apartamento de luxo de Zelensky e vai pô-lo à disposição de famílias carenciadas

A compra do apartamento pela agora primeira-dama ucraniana esteve envolta em polémica em 2013. Olena Zelenska adquiriu o imóvel ao oligarca ucraniano Oleksandr Buryak por metade do preço de mercado. De acordo com a Reuters, a propriedade — localizada na costa do Mar Negro — foi comprada por 164 mil dólares (cerca de 154 mil euros).