A distribuição de propaganda da supremacia branca e publicidade a eventos de grupos desta ideologia aumentaram 38% nos Estados Unidos em 2022, face a 2021, alcançando um número histórico no país, revela um relatório da Liga Antidifamação norte-americana.

De acordo com o relatório anual da organização, os casos reportados passaram de 4.876 em 2021 para 6.751 em 2022, “o maior número de incidentes de propaganda jamais registado pela ADL”.

O centro sobre extremismo da ADL realizou, no ano passado, um acompanhamento das atividades destes grupos, incluindo a distribuição em massa de panfletos anti-semitas, racistas e anti-LGBTQ.

Detetou ainda a distribuição de autocolantes, banners e cartazes, as projeções a laser de mensagens de ódio em prédios e estádios e reuniões presenciais de supremacistas brancos, entre outros.

“O grande volume de distribuição de propaganda supremacista branca que estamos a documentar em todo o país é alarmante e perigoso“, disse o vice-presidente do centro, Oren Segal.

Além do aumento geral de incidentes, 2022 também registou um aumento superior ao dobro de incidentes antissemitas, de 352 em 2021 para 852 em 2022, segundo o relatório da ADL.

A propaganda supremacista branca foi relatada em todos os estados, exceto no Havai, com a maior incidência no Texas, Massachusetts, Virgínia, Michigan, Pensilvânia, Califórnia, Utah, Flórida, Connecticut e Geórgia.