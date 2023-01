O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou esta sexta-feira para a ameaça crescente colocada por grupos neonazis e supremacistas brancos e reclamou medidas urgentes para conter a propagação deste tipo de ideologia na internet.

Faço um apelo urgente a todas as pessoas com influência no ecossistema da informação, reguladores, legisladores, empresas tecnológicas, meios de comunicação, sociedade civil e governos: detenham o ódio”, afirmou Guterres, durante um discurso, a pretexto do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.