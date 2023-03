O futebolista Paul Pogba, da Juventus, voltou a lesionar-se, desta vez no adutor direito, comunicou esta segunda-feira o clube italiano, pelo qual o francês participou esta época em apenas dois jogos.

“Paul Pogba sofreu uma leve lesão no músculo adutor da coxa direita e já iniciou o processo de reabilitação para retomar a atividade competitiva”, informou a Juventus em comunicado.

Os alarmes sobre a condição física de Pogba dispararam no domingo, quando ficou de fora dos convocados frente à Sampdoria devido a “problemas musculares”, apesar do treinador Massimiliano Allegri ter dito, antes do jogo, que o francês estava a 100%.

A ausência de Pogba, de 29 anos, de acordo com notícias dos órgãos de comunicação locais, vai durar todo o mês de março.

O regresso de Paul Pogba à “Vecchia Signora” está longe do desejado, já que o francês falhou 34 de 37 jogos disputados, tendo sido apenas suplente utilizado em dois e em um não chegou a sair do banco.

O ex-jogador do Manchester United lesionou-se no menisco direito durante a pré-temporada e decidiu seguir a terapia conservadora para ter mais hipóteses de estar presente no Mundial do Qatar.

Vendo que a terapia conservadora não funcionava, o francês optou pela cirurgia no início de setembro, quase sem tempo para o Mundial que acabou por perder, devido a uma sobrecarga muscular na perna direita, quando encurtava prazos e que definitivamente o afastou do Catar.

Desde então, a recuperação e novos desconfortos atrasaram o regresso à equipa da Juventus, que representou entre 2012 e 2016, algo que finalmente aconteceu em 28 de fevereiro.