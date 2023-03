O presidente do PS/Madeira, Sérgio Gonçalves, criticou esta segunda-feira a demora do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, em responder às questões feitas no âmbito da comissão de inquérito sobre alegados favorecimentos a grupos económicos.

Em conferência de imprensa, no Funchal, Sérgio Gonçalves recordou que o PS endereçou um conjunto de questões ao presidente do executivo madeirense (PSD/CDS-PP), o social-democrata Miguel Albuquerque, em 24 de fevereiro, cujo prazo de resposta termina esta semana.

Está dentro do prazo, naturalmente, mas, dado que os empresários prontamente se disponibilizaram e vieram cá, parece-nos que já decorre um período excessivo para obtermos as respostas do presidente do Governo e aguardamos naturalmente por essas mesmas respostas, bem como pela audição de Sérgio Marques (ex-deputado do PSD à Assembleia da República)”, afirmou.

“Quem não tem nada a esconder, quem não teme nada, já deveria, em nosso entender, ter respondido“, reforçou o líder do PS/Madeira e deputado à Assembleia Legislativa Regional.

Em declarações publicadas em 15 de janeiro no Diário de Notícias, o ex-deputado do PSD à Assembleia da República Sérgio Marques denunciou “obras inventadas a partir de 2000”, quando Alberto João Jardim (PSD) era presidente do executivo madeirense, e grupos económicos que cresceram com o “dedo do Jardim“.

O social-democrata, que fez também parte do primeiro governo de Miguel Albuquerque como secretário regional do Assuntos Europeus e Parlamentares, entre 2015 e 2017, e à data das declarações era deputado do PSD à Assembleia da República pelo círculo da Madeira, afirmou ainda que foi afastado do cargo por influência de um grande grupo económico da região.

Estas declarações motivaram a constituição de uma comissão de inquérito, a pedido do PS, para investigar o “favorecimento dos grupos económicos pelo Governo Regional, pelo presidente do Governo Regional e secretários regionais e obras inventadas“.

Cada deputado representado na comissão de inquérito tem o direito de chamar uma pessoa a prestar depoimentos, sendo que o PS decidiu chamar ao parlamento os empresários Luís Miguel de Sousa, presidente do Grupo Sousa, e Avelino Farinha, presidente grupo AFA, assim como o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Os empresários já foram ouvidos, tendo ambos negado qualquer pressão sobre o executivo madeirense, enquanto Miguel Albuquerque vai responder por escrito às questões dos deputados, ao abrigo de uma prerrogativa a que tem direito.

Apesar de terem sido apresentados requerimentos para Sérgio Marques, autor das acusações, ser ouvido na comissão de inquérito, a maioria PSD/CDS-PP rejeitou.

Entretanto, o deputado único do PCP, Ricardo Lume, anunciou na sexta-feira que solicitou, ao abrigo do direito potestativo, a audição de Sérgio Marques, cabendo agora ao presidente da comissão agendá-la.