É oficial: Marrocos vai juntar-se a Portugal e Espanha e integrar a candidatura ibérica à organização do Mundial 2030. O anúncio foi feito esta terça-feira por Chakib Benmoussa, ministro do Desporto marroquino, que leu uma mensagem do Rei Mohammed VI durante o Congresso da FIFA que está a decorrer no Ruanda.

“Esta candidatura conjunta, que é algo sem precedentes na história do futebol, irá juntar África e a Europa, o Norte e o Sul do Mediterrâneo, mas também os mundos africano, árabe e euro-mediterrâneo. Irá também mostrar o que de melhor há em nós: com uma combinação de genialidade, criatividade, experiência e meios”, explicou o governante marroquino.

Assim, e se for esta a candidatura escolhida, o Mundial 2030 torna-se o primeiro com uma organização intercontinental — ainda que exista uma outra proposta com a mesma possibilidade e que até agrega três continentes, com Grécia, Egito e Arábia Saudita. A outra candidatura em cima da mesa, apenas com países sul-americanos, junta Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.

Não sendo ainda oficial, fica cada vez mais claro que a Ucrânia, anunciada em outubro do ano passado como o terceiro parceiro da candidatura ibérica, vai acabar por deixar o projeto. Na semana passada, o The Athletic já avançava que, apesar das declarações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, apontarem para uma candidatura que tinha como objetivo “contribuir com a força do futebol para a recuperação de um país que estará em reconstrução”, o desenvolvimento da guerra aponta para um outro sentido. Ou seja, à luz também da nova vaga de mísseis que têm sido enviados pela Rússia, a possibilidade de recuperar um país em sete anos, partindo do pressuposto que a guerra terminaria agora (algo que está longe de acontecer), começaria a ser curto.

Em paralelo, e num ponto mais explorado pela imprensa espanhola como o As, existe um caso que preocupa a candidatura ibérica e que envolve Andriy Pavelko, presidente da Federação Ucraniana de Futebol que foi detido no final de novembro por ser acusado de desviar fundos que seriam destinados para a construção de uma fábrica de relvados artificiais para campos de futebol, arriscando assim uma pena de 12 anos de prisão. Assim, e quase como uma salvaguarda, Espanha e Portugal colocariam de parte um potencial foco de problemas que poderia condicionar a corrida à organização do Campeonato do Mundo de 2030.