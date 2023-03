Mais do que nunca, foi preciso chegar o final do jogo para se perceber que Erling Haaland era realmente um ser humano. Como? Pelo sentido de humor. Isso mesmo, o sentido de humor. E se uns minutos antes aquele avançado gigante tinha acabado de marcar cinco golos num encontro dos oitavos da Champions e estivera a ver os últimos 27 minutos no banco com uma visível ferida no joelho direito como se não tivesse nada, foi na zona de entrevistas rápidas da BT Sport que brilhou tanto ou mais. Cumprimentou Micah Richards, Jamie Carragher e Thierry Henry, viu o antigo internacional baixar a cabeça como se estivesse a falar a um membro da família real, falou à jornalista e saiu-se com uma frase para o francês que deixou todos a rir.

– Acho que tu deves ser o único que sabe o que é marcar muito golos num jogo…

Ninguém aguentou, a começar pelo próprio Henry que se desmanchou em gargalhadas pela tirada. E não ia ficar por aí, com a revelação da conversa com o treinador Pep Guardiola quando saiu após os cinco golos frente ao RB Leipzig no Etihad Stadium a motivar mais sorrisos entre os comentadores no relvado.

???? "I think you’re (Thierry Henry) the only one that knows how to score a lot of goals…" Erling Haaland firing shots on and off the pitch ????????

pic.twitter.com/XJbFaMUD64 — SPORTbible (@sportbible) March 15, 2023

“Mas que grande noite que foi esta… Antes de mais, estou muito orgulhoso por jogar nesta competição, adoro a Liga dos Campeões. E marquei cinco golos! Ganhar 7-0 é fantástico. O que disse ao treinador? Disse-lhe que gostava de ter marcado dois hat-tricks, mas o que posso eu fazer?”, atirou. “Agora ainda está tudo um pouco desfocado na minha cabeça. Lembro-me de rematar sem pensar. Estava tão cansado depois dos meus festejos. O meu ponto mais forte é marcar golos. Posso ser honesto? Muitos dos golos que marquei, nem sequer pensei. Estava a tentar colocar a bola no fundo da baliza. Trabalhámos a pressão sobre o adversário ontem [treino de segunda-feira], especialmente em casa temos de pressionar e correr muito mais. Somos tão bons como equipa a recuperar a bola… Penso que temos de fazer isto mais vezes, há mais espaço para os rapazes no meio jogarem”, abordou depois o avançado escandinavo de forma mais séria.

Já o técnico espanhol, que tinha estado também no encontro em que Lionel Messi marcara cinco golos na Liga dos Campeões, alinhou também pelo diapasão do humor a certa altura do comentário a propósito do feito do norueguês. “Sei que o Leo [Messi] fez cinco golos, recordo-me perfeitamente, mas é incrível que tenha feito em 50 minutos, o que não foi o caso do Leo. Mas o Erling é muito jovem, tem 22 anos, e isto tem de ser um motivo extra para que, um dia, supere esse recorde… Cinco golos em quase 60 minutos é incrível, nada mais do que isso. Se tivesse jogado 90 minutos teria feito mais, não sei… É um tipo incrível, um talento imenso, com força, uma mentalidade ganhadora…”, destacou o treinador do Manchester City.

????3️⃣9️⃣ – Erling Haaland

????3️⃣8️⃣ – Tommy Johnson Erling Haaland has now scored the ???????????????? goals in a season ever by a Manchester City player. He breaks Tommy Johnson’s record of 38 that has stood since 1929. pic.twitter.com/q9NTuA7bnh — FootballFunnys (@FootballFunnnys) March 14, 2023

Fastest to 10, 20 and 30 #UCL goals. Erling Haaland was in a rush. ????‍♂️ pic.twitter.com/uKeodD5ts3 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 14, 2023

Esse foi um dos registos históricos de Haaland esta noite no Etihad Stadium: tornou-se apenas o terceiro jogador a marcar cinco golos num só jogo da Champions, depois de Messi (Barcelona-Bayer Leverkusen) e Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk-BATE Borisov), mas foi o mais rápido a alcançar a marca, necessitando só de 57 minutos. Em paralelo, o norueguês passou também a ser o jogador mais novo a atingir a marca dos 30 golos, superando nesse particular Kylian Mbappé. E ainda houve mais um dado, com o número 9 a tornar-se o jogador com mais golos numa só temporada pelo City, superando Tommy Johnson em… 1929. No total da época, Haaland leva 39 golos em 36 partidas, dez em seis apenas contando com a Champions.

Erling Haaland completed his five-goal performance in 57 minutes. It took Lionel Messi 84 and Luiz Adriano 82. LEGENDARY PERFORMANCE ✨ pic.twitter.com/uOKR1xKPsM — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023

It took Erling Haaland 30 touches to score five goals. Still work to do to achieve his dream ???? pic.twitter.com/R7eJA6T7hq — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023