O presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), António Coelho Lima, reagiu, esta quarta-feira, às declarações do Chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, que considerou que a recusa dos 13 militares em embarcar no navio NRP Mondego, falhando assim a missão de acompanhamento de um navio russo, se tratou apenas de um problema disciplinar. Para Coelho Lima, a “questão não é de disciplina”, mas está sim relacionado com “problema de manutenção”

Em declarações ao Observador, António Coelho Lima elogiou a atuação dos 13 militares que rejeitaram entrar na embarcação. “Tiveram uma postura de coragem, rigor e dignidade — que não é crime”, disse. O responsável lembrou que os nove praças e quatro sargentos “estavam disponíveis para missão”, tendo alertado “os seus comandantes e os seus responsáveis formados no cais em que o navio estava atracado que a embarcação não estava em condições de zarpar por não reunir as condições físicas e materiais para tal”.

“É uma atitude de grande coragem, portanto não vejo questões disciplinares, mas sim questões de falta de manutenção”, vincou o presidente da Associação Nacional de Sargentos, que fala num cenário em que existe, no seio das Forças Armadas, “escassez de verbas e escassez de meios”, o que leva a que se realizem “missões muito prolongadas sem a necessária manutenção”. “Isso deteriora os equipamentos com um desgaste acelerado do material, para além do fator humano que também acabar por sofrer”, reforçou.

