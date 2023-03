O cadáver de um homem que aparenta ter cerca de 60 anos foi encontrado esta quinta-feira, de mãos e pés atados, no interior de um poço, na localidade do Penteado, concelho da Moita, confirmou fonte da Polícia Judiciária de Setúbal.

Segundo o diretor da PJ de Setúbal, João Bugia, o cadáver foi encontrado cerca das 11h30 por populares, que alertaram de imediato as autoridades.

Face aos indícios de crime, foi acionada de imediato para o local uma equipa de investigação da Polícia Judiciária de Setúbal”, acrescentou João Bugia.

De acordo com o responsável da PJ de Setúbal, o cadáver, que foi retirado do poço cerca das 15h30, deverá ser autopsiado no Instituto de Medicina Legal de Lisboa, dado que não havia disponibilidade para que fosse realizada no Hospital do Barreiro.