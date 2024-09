A francesa Gisèle Pelicot, que foi drogada pelo marido durante dez anos e sujeita a violações por cerca de 80 homens desconhecidos, assegurou que nunca deu o seu consentimento para o envolvimento sexual e apelidou os 50 suspeitos que estão a ser julgados de “degenerados”.

“Nunca, nem por um segundo, dei o meu consentimento ao senhor Pelicot, nem a estes outros homens”, reiterou a mulher, que foi casada com o principal acusado durante 50 anos, na sessão do julgamento que se realizou esta quarta-feira, segundo o The Guardian.

Gisèle Pelicot disse ainda que se sentiu “humilhada” em tribunal ao ser questionada pelos advogados de defesa, que levaram a possibilidade de os arguidos terem pensado que estava bêbada ou a fingir que estava a dormir e ser cúmplice do que aconteceu. “Senti-me humilhada enquanto estive neste tribunal. Chamaram-me alcoólatra e cúmplice do senhor Pelicot”, disse, acrescentando que a sua vida tinha sido “destruída” entre 2010 e 2020, anos em que ocorreram as violações.

No estado em que estava, não podia de todo reagir. Estava em estado de coma; os vídeos mostram-no”, salientou, numa audiência em que foram mostradas imagens explícitas suas.

Questionada acerca das declarações de um advogado da defesa, que disse que “há violações e há violações”, naquela que terá sido, segundo o The Guardian, uma tentativa de apoiar as alegações de alguns dos suspeitos de que estariam a ‘participar’ de um jogo entre o casal, Gisèle Pelicot negou que existam essas nuances: “Não, não há tipos diferentes de violação. Violação é violação.”

O advogado de defesa pediu desculpa pelas declarações, explicando que queria distinguir a definição legal da “mediática” e lamentando que as “observações a tenham magoado e chocado”.

Durante o julgamento, que começou no início deste mês e vai decorrer até dezembro, o agora ex-marido de Gisèle Pelicot já reconheceu tê-la drogado e ter convidado estranhos a irem até sua casa para a violar enquanto esta estava inconsciente. “Eu sou um violador como os que estão nesta sala. Todos sabiam, não podem dizer o contrário. Ela não merecia isto”, admitiu Dominique Pelicot na primeira vez em que falou em tribunal.

Gisèle Pélicot tem vindo a dizer que, apesar de sofrer de lapsos de memória inexplicáveis e problemas ginecológicos durante vários anos, só descobriu as alegadas violações quando as autoridades encontraram imagens no computador do marido e lhe contaram. A vítima pediu para que o julgamento do caso, que tem vindo a chocar França, fosse aberto ao público para sensibilizar para a utilização de drogas para cometer abusos sexuais.