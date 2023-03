O médio do Benfica João Mário foi eleito o melhor jogador da I Liga no mês de fevereiro, somando a segunda distinção seguida, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) no site oficial.

O jogador recolheu 35,71% das preferências dos treinadores da competição, superando o também benfiquista Gonçalo Ramos (11,9%) e o avançado Fran Navarro (9,52), do Gil Vicente, segundo e terceiro mais votados, respetivamente.

Nos três jogos da I Liga disputados em fevereiro, o médio internacional português, de 30 anos, marcou quatro golos, ‘bisando’ nas vitórias do Benfica sobre Casa Pia (3-0) e Vizela (2-0), além de ter assinado duas assistências, dividindo atualmente a liderança dos melhores marcadores da prova com o companheiro Ramos, ambos com 15 golos.

Depois de já ter sido eleito o melhor jogador e também o melhor médio no período anterior, compreendido entre dezembro e janeiro, João Mário voltou a ser eleito também o melhor médio.

Da mesma forma, Diogo Costa (FC Porto), Grimaldo (Benfica) e Fran Navarro (Gil Vicente) voltaram a ser distinguidos com os prémios para melhor guarda-redes, melhor defesa e melhor avançado, respetivamente, enquanto João Aroso, treinador-adjunto do Vitória de Guimarães, foi eleito o melhor treinador.

Aroso surge em representação de Moreno, que ainda não tem as habilitações necessárias para ser oficialmente inscrito como treinador principal dos vimaranenses.

Na II Liga, o treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, foi considerado o melhor em fevereiro e o prémio de melhor jogador foi atribuído a André Clóvis, avançado do Académico de Viseu.