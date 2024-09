Cinco jornadas, cinco vitórias. Com o triunfo em Arouca, o Sporting mantém o pleno na Primeira Liga e venceu todos os jogos por dois ou mais golos de diferença, garantindo desde já que vai ficar na liderança isolada da classificação com mais três pontos do que os adversários mais diretos.

Com os três marcados esta sexta-feira, os leões levam agora 19 golos em cinco jornadas — o melhor registo do clube desde 1952/53, há mais de 70 anos. Na verdade, os 19 golos do Sporting nos primeiros cinco jogos do Campeonato são já a melhor marca absoluta desde 1975/76, quando o Benfica fez 20 golos nas cinco jornadas iniciais da temporada.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Rúben Amorim assumiu que esperava “uma construção diferente” por parte do Arouca. “Uma equipa a defender de forma diferente. Uma equipa com bons movimentos, mas temos defesas rápidos e fortes. Entrámos mal no primeiro minuto das duas partes e isso pode mudar o jogo. Está nas nossas mãos porque temos o jogo controlado. Podíamos ter complicado o jogo, mas voltámos a fazer um jogo competente. A quantidade de vezes que tivemos jogo interior podemos ser melhores. Mas estão de parabéns porque fizeram um excelente jogo”, começou por dizer.

19 golos após 5 jogos: melhor registo do ???? Sporting desde 1952/53 ⚠Os 19 golos apontados pelo Sporting são o melhor registo de uma equipa na Liga ???????? desde 1975/76 (Benfica, 20 golos) pic.twitter.com/arUrLF2fW6 — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2024

“Temos um plantel em que toda a gente pode jogar. Temos sorte porque, ao olhar para o banco, temos várias soluções. Têm que lutar por um lugar. O chegar no próprio dia e ter que ganhar todos os jogos também é complicado. Treinando bem e ganhando o lugar são eles que vão a jogo”, explicou Amorim sobre as alterações que fez ao onze inicial, abordando depois a estreia de Maxi Araújo e o facto de Conrad Harder ainda não ter saído do banco.

“O Maxi é muito limpo nas ações e agressivo, não fosse ele uruguaio. Vai crescer e melhorar. É muito óbvio como toca na bola e se movimenta. A calma que tem, apesar do atraso para o Franco. Já sabia que tinha muita qualidade. O Marcus treinou bem e não começou. O Conrad terá tempo para isso. Não quis pensar em dar minutos ao Conrad quando o Marcus fez um trabalho excelente trabalho durante a época. Foi gestão”, terminou o treinador leonino.

No Séc. XXI, só 2 jogadores marcaram nas 5 primeiras jornadas da Liga ????????: Jackson Martinez (2013/14) e Gyokeres (2024/25) pic.twitter.com/9PP6LyfmPc — Playmaker (@playmaker_PT) September 13, 2024

Já Trincão, que fez um golo e uma assistência e foi eleito o melhor jogador do campo, lembrou que a equipa tem vindo a criar “muitas oportunidades”. “Acho que ainda podíamos ter feito mais golos, mas estamos felizes pela vitória, que é o mais importante. Acabou por ser sistema contra sistema, mas já estamos habituados. O Arouca é uma boa equipa, tem uma boa ideia de jogo. Até nos surpreenderam no sistema, sinceramente, mas conseguimos a vitória”, disse o internacional português.

“São apenas três pontos, agora é focar já no próximo jogo e tentar ganhar o máximo de jogos, é assim que trabalhamos. O meu momento? É fruto do treinador, dos ccompanheiros. Sem eles nada é possível. Uma palavra também aos adeptos, parece que jogamos sempre em casa. Champions? Estamos felizes por estar lá e amanhã vai ser tempo de ver o Lille, estudar o jogo deles e fazer tudo para ganhar em casa”, terminou, antecipando desde já o jogo da próxima terça-feira contra os franceses e na primeira jornada da Liga dos Campeões.