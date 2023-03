As Forças Armadas Portuguesas acompanharam a passagem de três navios da Rússia “ao largo da costa nacional” entre 9 a 11 de março. Um destes era o quebra-gelo de “espionagem” Akademik Tryoshnikov, que passou “ao largo de Porto Santo”, a embarçação que a fragata NRP Mondego deveria ter acompanhado, caso os treze militares não tivessem recusado a missão alegando falta de condições.

Ao Observador, fonte oficial do Estado-Maior das Forças Armadas assinalou que uma fragata da Marinha e uma aeronave da Força Aérea “foram empenhadas de forma articulada” durante aqueles três dias para acompanhar aqueles navios russos.

Questionada sobre se estes dois meios foram usados para escoltar o Akademik Tryoshnikov no sábado, após a recusa dos 13 militares em embarcar para a missão de acompanhamento, e se foram empenhados para desempenhar as funções NRP Mondego, a mesma fonte não respondeu à questão, indicando que os “detalhes operacionais das atividades de monitorização constituem informação reservada”.

Certo é que, durante os três dias, os navios russos foram acompanhados por uma “fragata da classe Vasco da Gama”, adiantou fonte das Forças Armadas ao Observador, e também pela aeronave P-3C CUP+ da Força Aérea.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Adicionalmente, o acompanhamento do percurso deste tipo de navios não é feito exclusivamente com a presença de meios navais ou aéreos, mas também com recurso a sistemas de posicionamento automático, designadamente o AIS (Automatic Identification System), e à partilha de informações entre os países aliados”, informa a mesma fonte.

O navio espião e os outros dois que passaram ao largo da costa portuguesa

Ao largo da costa portuguesa, passaram três navios russos entre 9 e 11 de março: a fragata Almirante Kasatonov, o navio reabastecedor Akademik Pashin e o navio científico quebra-gelo Akademik Tryoshnikov.

O Akademik Tryoshnikov passou pela costa de Porto Santo no dia 11 de março. De acordo com o portal Vessel Finder, este navio saiu da cidade de São Petersburgo a 1 de março e terá como destino final a Cidade do Cabo, na África do Sul, devendo chegar no dia 26 de março. Esta quinta-feira, o quebra-gelo estava a passar ao largo da costa da Guiné.

O chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, admitiu, citado pela RTP, que o Akademik Tryoshnikov era um “navio de espionagem” que mede “os cabos submarinos e as infraestruturas dos cabos submarinos”. “Temos de ter preocupação face ao significado que isso tem em termos militares“, frisou, criticando a insubordinação dos 13 militares.

O Akademik Tryoshnikov é um quebra-gelo fabricado em 2012 e construído pela fábrica Admiralty Shipyard. Em termos técnicos, o volume interno do navio é de quase 13 toneladas e mede cerca de 134 metros de comprimento. Tem uma capacidade para conseguir transportar 80 pessoas e uma tripulação de 60 elementos.