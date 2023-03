O grupo parlamentar do PS/Açores acusou esta sexta-feira o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) de estar “distraído” e “demasiado preocupado com outras questões que não o apoio direto às famílias e empresas”, perante uma fase “tão complicada” devido à crise inflacionista.

Infelizmente, o Governo anda distraído, demasiado preocupado com outras questões que não o apoio direto às famílias açorianas, aos nossos produtores e às empresas”, afirmou a deputada do PS/Açores Patrícia Miranda.

A deputada socialista falava após uma visita do grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional à queijaria São Miguel, uma empresa familiar que se dedica à produção de queijo.

A deputada socialista assinalou que os sucessivos aumentos dos preços, devido à crise inflacionista, têm provocado uma diminuição do poder de compra e criticou a postura do executivo açoriano.

O último estudo da DECO demonstra que as famílias açorianas são a segunda região a sofrer mais com a diminuição do poder de compra. Esta é uma preocupação que o PS tem vindo a alertar nos últimos tempos”, vincou.