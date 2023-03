O advogado dos 13 militares da Marinha Portuguesa que recusaram embarcar no navio Mondego para uma missão de acompanhamento de um navio russo no último fim de semana acusa Henrique Gouveia e Melo, chefe do Estado Maior da Armada (CEMA), de ter violado a lei ao acusar publicamente os 13 militares de insubordinação e diz que o almirante está a ignorar factos com “relevo” para a compreensão da história.

Em entrevista este sábado à Rádio Observador, o advogado Paulo Graça indignou-se depois de ter ouvido Gouveia e Melo dizer, na SIC, que não tinha dado qualquer raspanete público aos militares.

