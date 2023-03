O essencial, dizem, é invisível aos olhos — como uma bainha urgente nas calças compradas para um casamento, desenrascada pela costureira mais à mão. Mas deixemos episódios como esse para outros ensaios mais longos. No turbilhão fora de cena, os detalhes são tudo, para que o diabo não se demore neles e comprometa a marcha. Entre maquilhagem e ensaios, breves snacks improvisados antes do grande momento e a inevitável paragem na estação dos cabelos, fixamos 48 momentos que de outra forma teriam ficado pela invisível azáfama dos bastidores do Portugal Fashion, que encerrou este sábado à noite.

Ponha os auscultadores, prepare o rosto para o efeito dos pincéis e confira o alinhamento na fotogaleria em cima.