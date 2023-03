No próximo verão, caso as temperaturas sejam muito elevadas e os níveis de humidade contribuam para o aumento do risco de incêndio, quem vive em zonas próximas de áreas florestais pode ficar impedido de sair de casa. O alerta é avançado esta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, que explica que a medida faz parte da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural, e confirmado pelo Observador.

Vários membros da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) criticam o documento que foi aprovado no ano passado, mas que acabou por ser suspenso e aberto a consulta pública. No entanto, independentemente das possíveis alterações, a suspensão da Carta de Perigosidade termina no final deste mês de março.

“Não aceitamos esta carta. Se avançar nos territórios do Interior de baixa densidade, vai coartar a normal vida das pessoas e os prejuízos vão ser elevadíssimos”, avisou Emílio Torrão, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, ao Jornal de Notícias, acrescentando que a medida de não permitir a saída de casa de quem vive em zonas próximas de áreas florestais é “atentatória contra os direitos dos cidadãos”.

A suspensão da Carta de Perigosidade aconteceu depois da contestação de vários autarcas e, no mês passado, Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, disse esperar conseguir uma “aceitação generalizada” à volta de uma carta que “impõe restrições ao uso do território”, porque “se esse consenso existir, o cumprimento será muito mais eficaz”.