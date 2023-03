(Em atualização)

A duas moções de censura ao Governo francês, apresentadas pelo grupo independente LIOT e pela União Nacional, foram rejeitadas, anunciou a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet.

A moção do grupo LIOT teve 278 votos a favor. Para que fosse aprovada, era necessário recolher 287 votos.

A votação começou pelas 17h30 (hora de Lisboa), após o final das declarações da primeira-ministra francesa. Elisabeth Borne dirigiu-se aos deputados para defender o Governo e a decisão de recorrer ao Artigo 49.3 da Constituição para fazer aprovar a reforma do sistema de pensões, que elevou a idade da reforma dos 62 para os 64 anos.

Borne começou por lamentar a atitude da oposição, declarando, segundo o Le Monde, que, nas últimas semanas, “o antiparlamentarismo” tomou conta da Assembleia Nacional. “O ódio e a brutalidade não têm lugar no debate parlamentar”, afirmou. “Se não podemos debater na Assembleia Nacional, é o próprio funcionamento da democracia que é posto em causa.”

A primeira-ministra defendeu a legitimidade da reforma, lembrando que foi uma promessa eleitoral do Presidente, que “certamente” não vai ganhar votos com a impopular nova lei. “Tenho consciência do esforço que [a reforma] exige a muitos dos nossos compatriotas”, disse. “É antes de mais uma questão de responsabilidade. É com seriedade, humildade e consciência da sensibilidade do que está em jogo, que avançamos com a reforma.”

O Governo francês decidiu, na quinta-feira passada, aprovar a reforma das pensões, recorrendo ao artigo 49.3 da Constituição, que permite a adoção de um texto sem votação, a menos que seja votada uma moção de censura ao Executivo. A decisão levou à apresentação de duas moções de censura, uma pelo grupo independente LIOT, que recebeu o apoio da esquerda, e outra pela União Nacional.