A Comissão Europeia começou a realizar inspeções, sem aviso prévio, às instalações de uma “empresa do setor das bebidas energéticas” em vários Estados-membros. Em comunicado divulgado esta terça-feira, Bruxelas nunca menciona o nome da empresa, que o jornal espanhol ABC sabe ser a Red Bull.

Bruxelas iniciou as inspeções por temer que a “empresa inspecionada possa ter violado as regras antitrust da União Europeia [regras de táticas monopolistas, como concorrência desleal]”, que proíbem “cartéis e práticas comerciais restritivas”, bem como abuso de posição dominante.

“Os funcionários da Comissão foram acompanhados pelos seus homólogos das autoridades nacionais dos Estados-membros onde ocorreram as inspeções”, explica Bruxelas, que alerta que “as inspeções sem aviso prévio são uma etapa preliminar de uma investigação” por suspeitas de práticas anticoncorrenciais. Desta forma, o facto de tais inspeções terem sido levadas cabo não significa que “a empresa é culpada”, nem “condiciona o resultado da investigação propriamente dita”.

De acordo com a diário espanhol, a Red Bull confirmou as inspeções, sem dar mais detalhes, explicando apenas que tem vontade de “cooperar e trabalhar” com a Comissão Europeia em “todos os assuntos que lhe digam respeito”.