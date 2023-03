Na madrugada do próximo domingo, entra em vigor o horário de verão — e para que tal aconteça os ponteiros do relógio vão avançar uma hora. Em Portugal Continental e no arquipélago da Madeira, quando forem 1h00, os ponteiros devem passar para as 2h00. Já no arquipélago dos Açores, a alteração ocorre às 0h00, passando a ser 1h00. A mudança de hora, implementada durante a Primeira Grande Guerra, acontece no último domingo do mês de março e no último domingo do mês de outubro (quando entra em vigor o horário de inverno de que agora nos despedimos).

O objetivo de criar dois horários anuais diferentes foi o de poupar na iluminação das casas e das fábricas, uma vez que em 1916 — ano em que se implementou pela primeira vez o horário de verão — imperava uma economia de guerra. Apenas em 1974, contudo, é que o duplo horário foi adotado de forma definitiva. Com a crise energética de 1973, foi necessário racionar produtos como a gasolina e a hora de verão permitia um menor consumo de eletricidade e combustíveis por haver mais uma uma hora de luz solar.

EUA querem mudança mas União Europeia desiste da ideia

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.