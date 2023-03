O príncipe Harry está em Londres para uma audiência em tribunal contra a empresa detentora do Daily Mail, num processo movido por várias celebridades em que estão em causa acusações de que os órgãos de comunicação social do grupo foram responsáveis por “grosseiras invasões de privacidade”, nomeadamente através de escutas e pagamento por informações sensíveis.

De acordo com a Sky News, “absolutamente ninguém” esperava a presença do príncipe nesta fase do processo, já que se trata de uma audiência inicial. À entrada do tribunal, questionado pelos jornalistas sobre a presença, Harry não prestou declarações nem justificou a viagem.

Em causa está o primeiro dia da audiência preliminar do caso movido por sete figuras públicas contra a Associated Newspapers, entre elas, além do filho do rei Carlos III, o cantor Elton John e o seu marido, o cineasta David Furnish, e as atrizes Elizabeth Hurley e Sadie Frost.

Na acusação a empresa é descrita como sendo responsável por “grosseiras invasões de privacidade” e são dados exemplos daquilo que terá sido feito contra as figuras envolvidas: contratação de investigadores privados para colocarem escutas em carros e casas; pagamento a pessoas que gravassem chamadas telefónicas privadas; subornos a polícias para obtenção de informações confidenciais e acesso a contas bancária.

Antes deste processo, o príncipe Harry já tinha processado a empresa por difamação devido a um artigo do Mail on Sunday e também a mulher, Meghan Markle, ganhou um processo devido à devassa de privacidade contra a editora, em 2021.