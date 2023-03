(Em atualização)

Pelos menos três crianças foram mortas durante um tiroteio esta segunda-feira numa escola primária privada cristã em Nashville, no estado do Tennessee, segundo fonte de um hospital local. Os bombeiros locais confirmaram ainda a existência de vários feridos.

As crianças foram declarados mortas após darem entrada no Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, em Nashville, segundo um porta-voz daquela unidade hospitalar.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.

— Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023