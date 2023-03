Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia está a planear enviar uma delegação à Coreia do Norte. O objetivo? Propor um acordo: alimentos em troca de armamento. A informação foi divulgada pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, que alertou que esta seria uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

“Acreditamos que a Rússia pretende enviar uma delegação à Coreia do Norte e que vai oferecer alimentos em troca de munições“, revelou John Kirby durante uma conferência de imprensa esta quinta-feira.

O porta-voz da Casa Branca garantiu, segundo a BBC, que os Estados Unidos estão a monitorizar atentamente a situação e a possibilidade de uma transação.

Um acordo desta natureza entre Moscovo e Pyongyang iria beneficiar ambos os países. Passado mais de um ano desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado, estima-se que a Rússia esteja a experimentar escassez de munições. O Ministério da Defesa russo anunciou na quarta-feira que as empresas nacionais vão aumentar a produção de munições entre sete a oito vezes até ao final do ano, mas pode não ser suficiente para manter o ritmo atual.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por outro lado, como aponta a BBC, a Coreia do Norte é um dos países mais pobres do mundo e ao longo de várias décadas tem-se debatido com escassez de alimentos. Em fevereiro, alguns especialistas alertaram que o país enfrentava uma crise alimentar crítica devido a uma queda significativa na produção.

Os EUA já tinham acusado a Coreia do Norte de fornecer armas aos militares russos e ao grupo de mercenários Wagner, alegações que ambos os lados sempre negaram.