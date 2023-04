Quinto dérbi da temporada, um sexto garantido nas meias-finais da Taça de Portugal, mais três a cinco caso as equipas voltem a cruzar no playoff. À semelhança do que tem acontecido nas últimas épocas, Benfica e Sporting vão somando confrontos entre ambos no calendário de basquetebol e quase sempre com diferenças mínimas no final, havendo apenas a exceção do triunfo dos encarnados no Pavilhão João Rocha na primeira fase (89-78). Agora, no Pavilhão da Luz, havia quase dois objetivos paralelos: o primeiro, mais óbvio, passava pela liderança da segunda fase e consequente possível vantagem do fator casa no playoff; o segundo, mais numa ótica dos treinadores, entroncava na evolução em relação ao último confronto entre ambos, que terminou com a vitória dos leões numa partida que parecia ser do rival nos últimos minutos.

“Esperamos um jogo muito equilibrado, o Campeonato está com as três equipas ditas grandes empatadas. Vai ser até ao final para obter a melhor classificação para o playoff e este jogo assume um carácter muito importante. Prevejo um jogo equilibrado, equipas de nível semelhante mas com estilos diferentes de jogar. O Sporting é uma equipa muito ativa defensivamente, joga sempre nos limites do contacto físico. Temos de saber lidar com isso mentalmente e estar focados desde o primeiro segundo. Isso é decisivo para poder vencer o jogo. É fundamental movermos muito a bola e obrigá-los a defender muito espaço. Se recorrermos a 11 estático, em que permitimos rapidamente a redução do espaço, não vamos ter sucesso”, tinha comentado Norberto Alves, técnico dos encarnados, no lançamento da partida ao canal do clube.

“O último dérbi foi um jogo bem conseguido da nossa parte, exceto o quarto período. Estivemos a ganhar durante todo o encontro mas permitimos que o Benfica se mantivesse dentro do jogo. Depois aconteceu o contrário. Tomámos más decisões, o Benfica chegou a estar na frente por oito pontos com cerca de três minutos por jogar, mas tivemos a força mental para dar a volta ao jogo. A liderança é um objetivo comum às três equipas da frente. Podemos colocar-nos numa boa posição ou não mas nunca será definitiva, porque ainda temos mais jogos por fazer e todos, nesta fase, são extremamente difíceis. Temos de estar motivados, alerta e no máximo das capacidades”, resumira Pedro Nuno, treinador dos leões, à Sporting TV.

Agora, e à semelhança do tinha acontecido no Pavilhão João Rocha no início do Campeonato que se seguiu à vitória do Sporting na Supertaça, o Benfica não só venceu como conseguiu uma larga margem de vantagem frente a um rival que começou a desaparecer nos seis minutos antes do intervalo e afundou-se por completo na segunda parte também por culpa de Toney Douglas, o MVP com uma exibição de luxo na Luz. Ou seja, e enquanto os encarnados aprenderam as lições do último jogo em que estiveram quase sempre atrás, deram a volta mas facilitaram nos últimos três minutos, os leões quebraram muito… e não recuperaram.

A primeira parte foi um autêntico carrossel de domínios e momentos repartidos entre equipas, com a equipa encarnada a ter uma entrada melhor no jogo com uma vantagem de seis pontos e os leões a responderem da melhor forma com melhorias defensivas e outras soluções ofensivas que viraram a partida para o 24-21 que se registava no final do primeiro período. Depois, um parcial de 11-0 e uma “revolução” ainda mais forte: o Sporting conseguiu ter uma vantagem de 14 pontos na partida (35-21) numa fase em que nada corria bem no ataque dos visitados mas deixou-se levar pelos protestos em algumas decisões de arbitragem que abanaram a concentração dos jogadores, permitindo que o Benfica agarrasse no jogo, “chamasse” o pavilhão ao encontro depois de algum adormecimento dos adeptos e terminasse na frente ao intervalo por 46-43.

Mais do que questões táticas, agressividade defensiva ou superioridade nas tabelas, ambos os treinadores sabiam que o segredo para um desfecho favorável no dérbi passava pelo controlo emocional e para a gestão dos diferentes momentos que o jogo ia apresentando. Aliás, foi isso que fez com que Ivan Almeida não viesse do intervalo após duas faltas técnicas. No entanto, e mesmo sem o cabo-verdiano, foi o Benfica que lidou da melhor forma com essas fases, aproveitando o final do terceiro período para disparar (69-60) numa partida onde os leões voltaram à liderança mas permitiram que o rival se lançasse para a vitória (99-86).