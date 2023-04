O que é que vou vestir nesta Páscoa? Se a sua preocupação for simplesmente esta, relacionada com o tempo para uma semana de descanso ou um fim de semana alargado em férias ou família, a resposta não o poderia deixar mais bem disposto: as previsões melhoraram, por isso basta roupa bem leve de verão para o dia, que as temperaturas vão andar entre os 24ºC e os 31ºC, com uns casacos para a noite, já que os termómetros baixam — drasticamente — até aos 7ºC a 10ºC (ou até menos de 5ºC, no interior transmontano).

Mas se as suas apreensões meteorológicas forem bem mais profundas e incluírem a falta de chuva e a ameaça de mais um período de seca, então as notícias não são boas. Apesar da depressão que se vai deslocar de Norte para Sul ao longo de todo o continente neste início da semana, e que se deve instalar ao largo das Canárias, os seus efeitos devem ser reduzidos. Quando muito, alguma instabilidade a Sul até esta terça, e umas pingas de água na Madeira.

De resto, o calor vai chegar quarta. Chega em força. E vem para ficar até depois da Páscoa. De acordo com os últimos dados dos modelos de previsão do tempo do IPMA, o fim de semana pascal, sexta-feira Santa, sábado e domingo, deverá ser seco e com temperaturas máximas bastante acima da média para esta época do ano.

Mas vamos começar pelo princípio, que é sempre a forma mais fácil. Esta segunda-feira deve ter reparado que havia sol, mas pouca claridade. A culpa, uma vez mais, é de uma nuvem de poeira do Saara, que se vai manter nesta terça. Se chover — e pode chuviscar, já que, por causa da dita depressão, há previsões de aguaceiros, em especial nas regiões Centro e Sul –, prepare-se para aquela chuva de barro pouco agradável.

Reparou no aspeto esbranquiçado do céu hoje ????? Esta Segunda-feira Santa houve sol ????️ durante algumas horas em várias regiões de #Portugal.

Mas, com o avançar do dia, o céu ficou mais nublado e turvo devido às #poeiras do #Saara ☁️????️ em suspensão, que se manterão na terça. pic.twitter.com/A7foaIBdOi — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) April 3, 2023

Mas a partir de quarta-feira as temperaturas sobem. E bastante. Lisboa vai chegar aos 27ºC na quinta e até ao início da próxima semana o tempo vai manter-se como se estivéssemos em junho. Assim, prevê o IPMA, as temperaturas máximas deverão variar aproximadamente entre 23 e 26°C na maior parte do país de quinta a domingo. Os valores mais baixos vão registar-se no litoral e os mais altos no interior do Alentejo e no vale do Tejo: aí poderão chegar-se aos tais 31°C, máximas previstas por exemplo para Santarém, enquanto Évora se deve ficar pelos 29ºC e Beja pelos 28ºC.

✝️ PÁSCOA COM SABOR A VERÃO?

Boa tarde,

♨️Faltam muitos dias ainda, pelo que ainda podem variar, mas de momento, os mapas de temos para partilhar, correspondentes ao período Pascal entre quinta-feira Santa e Domingo de Páscoa são no mínimo surpreendentes! pic.twitter.com/wKJYlxjD2c — Meteo Trás-os-Montes – Portugal (@MeteoTrasMontPT) April 3, 2023

20230403-1740 PREVISÃO DO ESTADO DO TEMPO PARA A PÁSCOA – PORTUGAL CONTINENTALhttps://t.co/gUz6DrA1M1 — IPMA (@ipma_pt) April 3, 2023

No que se refere às temperaturas mínimas, espera-se um acentuado arrefecimento noturno (só uma malhinha para sair à noite não vai chegar): ainda estamos estamos no tempo cebola, de vestir às camadas. As amplitudes térmicas podem ser superiores a 20ºC, e cair dos quase 30ºC do dia para 10ºC à noite. Ou seja, as madrugadas deverão variar entre 7 e 10°C, um bocadinho mais quentes a Sul, mas ainda mais baixas no nordeste transmontano, onde podem ficar abaixo dos 5°C (Bragança pode não ir além de 1ºC).

Na Madeira, o tempo é também de verão, também com uma pequena subida da temperatura, com as máximas a variar entre 20°C e 25°C, e as mínimas entre 15° e 18°C.

Já para os Açores haverá nuvens, mas alternando com abertas em todas as ilhas, e pouca chuva até à Páscoa. Com a chegada do fim de semana é possível que a chuva apareça. As temperaturas mínimas deverão variar entre os 11ºC e 13ºC e as máximas entre os 16ºC a 18ºC.

No continente, o calor permanecerá até pelo menos ao início da próxima semana, sem pinga de chuva no horizonte das previsões, para já, e temperaturas bem acima do normal para o mês de abril.