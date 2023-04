Chegou no seu avião privado ao aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque, tendo partido da Florida ao início da tarde. Após ter sido acusado formalmente pela Justiça norte-americana no caso que envolve o pagamento de 130 mil dólares à atriz Stormy Daniels, Donald Trump vai conhecer, esta terça-feira, às 14h15 locais (mais cinco horas em Lisboa), no tribunal de Manhattan, o teor acusações pelas quais terá de responder judicialmente, assim como serão divulgadas as medidas de coação a que estará sujeito. A cidade prepara-se para receber o antigo Presidente e o mayor, Eric Adams, garantiu que não vai tolerar “violência”.

Apesar de ter avançado com esse cenário, o antigo chefe de Estado não deverá, para já, ser detido. A equipa legal que o representa, liderada pelo advogado Joe Tacopina, não acredita nessa hipótese, sendo que o mais provável é que Donald Trump saia em liberdade mediante pagamento de uma fiança. O magnata está tão confiante de que será libertado, que agendou um discurso para as 21h15, novamente em Mar-a-Lago, na sua mansão.

