O Book Depository, um dos mais populares sites de venda de livros, vai fechar a partir de 26 de abril. Os consumidores vão poder fazer encomendas até essa data, com a empresa a garantir as entregas até 23 de junho.

Criado em 2007 por Andrew Crawford e Stuart Felton, o Book Depository tem um extenso catálogo de vários milhares de livros em diferentes línguas. Oferece portes gratuitos para mais de 160 países, o que o torna mais apetecível do que outros sites, como a Amazon, que adquiriu a empresa em 2011.

“Tomámos a difícil decisão de fechar o Book Depository na sequência de uma revisão da empresa para priorizar o que é mais importante para os clientes e para o bem estar do nosso negócio a longo prazo”, esclareceu um porta-voz da Amazon à revista The Bookseller.

Questionada sobre as razões que levaram à tomada da decisão, o responsável encaminhou a revista para um comunicado do início deste ano em que a Amazon justifica uma série de cortes orçamentais com a “economia incerta”. O porta-voz não quis adiantar quantas pessoas ficarão desempregadas na sequência do encerramento do site.

Uma mensagem entretanto publicada no Book Depository refere que o site “vai fechar” e que os consumidores vão poder fazer encomendas normalmente até ao meio-dia (horário de Lisboa) de 26 de abril. As entregas e apoio ao cliente serão garantidos até 23 de junho.

“Todos nós no Book Depository queremos dizer ‘obrigado’. Foi um prazer entregar as vossas leituras favoritas desde 2007”, refere a mesma mensagem.