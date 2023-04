Alexandra Reis assumiu que o convite para a secretaria de Estado do Tesouro foi feito pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, garantindo que a relação com a mulher do governante era “estritamente profissional”. “Não sei onde mora”, atirou ao deputado do PSD, Paulo Rios de Oliveira.

Quando foi convidada para o Governo, Alexandra Reis diz não ter feito essa associação “nunca em tempo algum”. “Se me encontrei fora do ambiente profissional, recordo-me de dois almoços com Stéphanie Sá Silva, tínhamos saído juntas de uma reunião fora da empresa e a caminho da empresa parámos para almoçar. Foi um almoço com mais pessoas”. Em 2022, falou duas vezes com a jurista: num pequeno almoço e num almoço, em ambiente que diz ser normal de convívio com ex-colegas.

Sobre o convite para a secretaria de Estado do Tesouro, Alexandra Reis repetiu que foi feito diretamente pelo ministro das Finanças. “Falou comigo uns dias antes da tomada de posse e deu-me nota de iriam reconfiguração nas Finanças. A Secretaria de Estado do Tesouro tinha sido extinta e agora ia voltar a implementar a Secretaria de Estado do Tesouro. Falou-me do projeto, empresas que tutela, desafios que aquela pasta acarreta, das responsabilidade, eu ia fazendo questões, colocando as minhas dúvidas, e ele nessa conversa, antes de me explicar todos os desafios, deu-me nota que gostaria de me convidar para secretária de Estado do Tesouro”.

