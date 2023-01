Os partidos queriam ouvir Pedro Nuno Santos, Alexandra Reis (que já não estão nos cargos), a presidente executiva da TAP (Christine Ourmières-Widener) e o ministro das Finanças. Mas só Fernando Medina acabou por ser chamado numa audição potestativa imposta pelo PSD. E apesar das mais de três horas de duração, foram poucas as novidades dadas pelo ministro, que repetiu algumas coisas que já tinha afirmado aos jornalistas na semana passada — em particular que não sabia (nem tinha de saber) da indemnização de 500 mil euros paga em fevereiro pela TAP porque não estava no Governo.

Os deputados socialistas foram repetindo ao longo da audição que as respostas do ministro, com poucas ou nenhumas novidades, eram a prova de que estavam certos ao chumbarem as audições pedidas pelos partidos da oposição a propósito do caso Alexandra Reis — a gestora que saiu da TAP com uma indemnização que lhe custou o cargo de secretária de Estado do Tesouro. Para o PS, o escrutínio parlamentar só faria sentido com as respostas que vão ser dadas pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e que não têm ainda data.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.