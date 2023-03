Alexandra Reis saiu da TAP no final de fevereiro de 2022 e tomou posse como presidente da NAV a 1 de julho do mesmo ano. Há cinco meses de distância e, pelo meio, o Governo mudou, embora ficando sob a mesma liderança. António Costa ganhou as eleições legislativas de janeiro desse ano e o seu Governo tomou posse a 30 de março. Pedro Nuno Santos manteve-se ministro das Infraestruturas, com Hugo Mendes como seu secretário de Estado. No Terreiro do Paço, as Finanças passavam de João Leão para Fernando Medina.

E é já com a assinatura de Medina que o despacho de nomeação de Alexandra Reis para a NAV é feito. Fernando Medina furtou-se, na conferência de imprensa de divulgação das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), a falar de consequências por esta nomeação para a NAV, reforçando que a análise e a ilegalidade detetada foi anterior a essa decisão.

